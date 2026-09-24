“Miracolo” chirurgico: donna biellese torna a camminare. Con un piccolo intervento una 50anne ha avuto modo di tornare ad utilizzare un arto inferiore. Il tutto grazie ad un’equipe medica dell’ospedale di Biella.

“Miracolo” chirurgico: donna biellese torna a camminare

La donna protagonista della bella storia gestisce un rifugio alpino e aveva già subito due interventi per un problema ai vasi sanguigni della gamba. La protesi vascolare che le era stata inserita si era nuovamente chiusa, rendendo difficile camminare.

LEGGI ANCHE: Chirurgia “da svegli” alle Molinette: asportato un tumore al colon con ipnosi

E così si è rivolta all’ospedale di Biella. Il personale medico, esperto nel campo vascolare, ha utilizzato una tecnica mini invasiva e ha liberato il vaso ostruito.

Da qualche giorno la paziente ha fatto ritorno a casa e ha ripreso la sua attività.

Foto archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook