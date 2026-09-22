Chiude il ristorante Noveis, l’addio commosso di Enrico e Sabrina

Chiude definitivamente il ristorante Noveis di Coggiola. Ad annunciarlo sono stati i titolari Enrico e Sabrina, che tramite i social hanno voluto rivolgere un ultimo saluto ai clienti e alle tante persone incontrate nel corso degli ultimi anni. Una decisione sofferta, che mette fine non soltanto a un’attività professionale, ma anche a un percorso umano fatto di relazioni e affetti.

Il locale è stato un punto di riferimento per chi frequentava la zona di Noveis. Tra quei tavoli si sono susseguiti pranzi, cene, feste di compleanno, anniversari e brindisi per occasioni importanti. Giorno dopo giorno, molti clienti sono diventati presenze abituali e, in diversi casi, veri e propri amici della famiglia.

«Bisogna avere il coraggio di chiudere una porta»

Nel messaggio affidato alla comunità, Enrico e Sabrina non hanno nascosto la commozione per una scelta che segna un passaggio importante della loro vita. «A volte nella vita bisogna avere il coraggio di chiudere una porta, anche quando dietro si lascia una parte importante di noi», spiegano i due titolari.

L’addio arriva «con le lacrime agli occhi e il cuore pieno di gratitudine», ma senza cancellare nulla di ciò che il ristorante ha rappresentato. Al contrario, proprio nel momento della chiusura emergono con maggiore forza i ricordi costruiti nel tempo insieme a chi ha scelto il locale per trascorrere momenti di serenità e convivialità. Non sono mancate anche le difficoltà: basti pensare che non è ancora stata sistemata e riaperta la strada che raggiunge Noveis dalla parte di Ailoche.

Un ristorante diventato una seconda casa

Per Enrico e Sabrina il Noveis non è stato soltanto un luogo di lavoro. La sala e la cucina hanno accompagnato una parte importante della loro vita, diventando lo scenario di incontri, amicizie e storie personali. Ogni tavolo porta con sé il ricordo di qualcuno, di una ricorrenza festeggiata o semplicemente di una serata trascorsa in compagnia.

È proprio questo patrimonio di relazioni a rendere più difficile il momento dell’addio. Negli anni il ristorante è diventato per molti una sorta di seconda casa, un luogo familiare dove tornare e ritrovare volti conosciuti. Una dimensione che i due titolari hanno voluto sottolineare nel loro messaggio di saluto.

Restano i ricordi e la gratitudine

Con la chiusura del ristorante si conclude quindi una storia importante per Noveis e per Coggiola. Restano però le esperienze vissute, le amicizie nate tra i tavoli e soprattutto il legame con una comunità che ha accompagnato Enrico e Sabrina durante tutto il loro percorso professionale. Ovviamente il locale potrebbe riaprire in futuro con una nuova gestione.

La porta del locale si chiude, ma il bilancio umano resta intatto. È questo il senso del loro ultimo saluto: la consapevolezza che quanto costruito nel corso degli anni non scompare insieme all’attività. Restano i ricordi, gli affetti e la gratitudine verso tutte le persone che, anche solo per una sera, hanno fatto parte della storia del ristorante Noveis.

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