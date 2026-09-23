Gattinara istituto Mercurino: metà degli allievi perde 20 minuti di scuola. Per un cambio d’orario di inizio lezioni, gli diversi studenti dell’istituto “Mercurino Arborio” di Gattinara che arrivano da altri paesi arrivano a scuola a lezione già iniziata da almeno una decina di minuti e per prendere il bus che li riporta a casa devono uscire 10 minuti prima.

Gattinara istituto Mercurino: metà degli allievi perde 20 minuti di scuola

Insomma tutti i giorni perdono 20 minuti di lezione. Sono in questa condizione gli studenti che devono prendere i pullman dell’Atap o della Baranzelli, i cui mezzi non riescono a raggiungere la sede gattinarese prima del suono della campanella. E per tornare a casa, la stessa cosa. Una situazione riguarda oltre la metà degli allievi e che ha portato i genitori a interessare i rappresentanti di classe, che si riuniranno domani alle 9 con i responsabili dell’istituto e con gli insegnanti per discutere di una situazione di notevole disagio.

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Le difficoltà

L’istituto Cat per geometri Mercurino Arborio si trova nello stesso plesso del Liceo delle scienze applicate ed entrambe le scuole fanno parte del Liceo scientifico “Ferrari” di Borgosesia. Per uniformare gli orari dei due istituti gattinaresi, l’accoglienza degli studenti è stata fissata alle 8.10. Ma le aziende dei trasporti raggiungono la fermata parecchi minuti dopo. Interessate della questione, pare che Atap, che compie la tratta nel versante vercellese della valle, sia riuscita a modificare le proprie linee per venire incontro alle esigenze, mentre Baranzelli, per motivi di organizzazione di un maggior numero di coincidenze, non avrebbe potuto effettuare spostamenti che risolvessero la situazione.

Le richieste

Dal canto suo, l’istituto ha concesso che l’ingresso ritardato degli studenti che usano i mezzi non tolga crediti negli esiti finali, come invece avviene per i ritardatari senza motivazione: una soluzione che però non soddisfa gli interessati, che si troverebbero comunque a perdere minuti preziosi di lezione e comunque vedersi segnati ingressi ritardati e uscite anticipate tutti i giorni.

Rimane infatti irrisolta anche la questione dell’uscita, perché alla chiusura delle lezioni delle 13.10, gli stessi studenti non troverebbero più alcun mezzo, il cui passaggio è previsto all’incirca per le 13.

Disagi per le famiglie

Così anche in quel caso sono costretti a lasciare la scuola una decina di minuti prima del termine della giornata. Per le famiglie e gli studenti, anche in mancanza di provvedimenti disciplinari, si tratterebbe di un mancato rispetto del diritto allo studio, oltre a un disagio che colpirebbe tutta la classe, poiché il viavai dentro e fuori dalle aule non favorisce il regolare svolgimento del programma del giorno. Inoltre, in caso di verifica nella prima o nell’ultima ora, gli studenti pendolari non potrebbero usufruire del tempo complessivo per svolgere la prova. Insomma una situazione che deve trovare una soluzione.

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