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Bimbo in bici travolto mentre va a scuola

Il piccolo stava percorrendo la pista ciclabile e indossava il casco. Un’auto lo ha investito. Trasportato al Regina Margherita, purtroppo non ce l’ha fatta.

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51 secondi fa

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Bimbo in bici travolto mentre va a scuola. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita ma non ce l’ha fatta.

Bimbo in bici travolto mentre va a scuola

Il piccolo stava andando a scuola con la sua piccola bicicletta sulla pista ciclabile e stava seguendo suo padre. Durante il tragitto un veicolo ha frenato all’improvviso e ha travolto il bimbo che peraltro indossava anche un casco. La vittima è stata sbalzata sull’asfalto.
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L’automobilista si è fermato e poco dopo i soccorsi del 118.

Immediato il trasferimento all’ospedale Regina Margherita. Purtroppo però il piccolo non ce l’ha fatta.

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