Montagna: Tiramani (Lega), buona notizia approvazione Ddl. Obiettivo ridurre condizioni svantaggio territori montani

“Una buona notizia per la montagna: oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge ‘Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane’. Le ricadute saranno sicuramente positive per molte regioni, penso al mio Piemonte, in termini di sviluppo, qualità della vita e turismo. Le zone montane saranno, infatti, oggetto di una specifica strategia dedicata, la cosiddetta SNAMI, che garantirà la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) stanziate dall’ultima Legge di bilancio, consistenti in 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023. Un segnale importante da parte del governo, anche grazie all’impegno della Lega, che ha l’obiettivo di ridurre la condizioni di svantaggio dei territori montani”.

Così il deputato della Lega Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia (Vercelli).

