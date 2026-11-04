Piemonte, tornano pioggia e neve: fiocchi anche sulle piste del Monte Rosa

Il Piemonte è entrato in una nuova fase di maltempo, con piogge diffuse in pianura e nevicate sulle Alpi. Da oggi, mercoledì 4 novembre, fino a venerdì 6, una circolazione di aria fredda tra Francia e Penisola iberica determinerà cieli molto nuvolosi e precipitazioni a più riprese. Il peggioramento interesserà anche Valsesia, Biellese e Novarese, con fenomeni più insistenti soprattutto a ridosso dei rilievi.

Secondo le previsioni di Meteo in Piemonte, elaborate da Andrea Vuolo, la situazione è legata alla presenza di un robusto anticiclone sul Nord Europa, che favorisce l’arrivo di correnti fresche nord-orientali. Le temperature rimarranno leggermente inferiori alle medie stagionali, dopo un inizio di settimana già caratterizzato da gelate notturne che hanno interessato anche diverse zone pianeggianti della regione.

Neve sulle Alpi, primi fiocchi anche al Monte Rosa

Con l’arrivo delle precipitazioni torna protagonista anche la neve. Sull’arco alpino la quota neve si colloca generalmente tra 1.300 e 1.500 metri tra mercoledì e giovedì, con accumuli più significativi alle quote superiori. Nel Cuneese i fiocchi potrebbero spingersi ancora più in basso, fino a 1.000-1.200 metri, soprattutto nelle valli Stura di Demonte, Gesso e Vermenagna.

Intanto nevica, anche se debolmente, sulle piste da sci del Monte Rosa. Si tratta per ora di precipitazioni modeste, ma sufficienti a riportare un’atmosfera decisamente invernale sulle montagne dell’Alta Valsesia. La neve potrebbe continuare a fare la sua comparsa nei prossimi giorni, anche se da giovedì sera e venerdì la quota prevista tenderà gradualmente a risalire verso i 1.400-1.700 metri.

Giovedì una tregua, poi nuove precipitazioni

La prima fase più attiva del peggioramento è prevista tra il pomeriggio e la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì 5 novembre. Le piogge saranno più frequenti tra Cuneese e Torinese, interessando anche Pinerolese, Val Sangone, bassa Val Susa, Lanzo e Canavese. Sulle pianure più orientali, invece, i fenomeni dovrebbero risultare generalmente più irregolari e intermittenti.

Nel pomeriggio e nella serata di giovedì è attesa una temporanea attenuazione delle precipitazioni su buona parte della regione. Il miglioramento sarà però meno evidente sul Cuneese e nelle valli del Torinese, dove le piogge potrebbero proseguire. Si tratterà comunque di una pausa piuttosto breve, perché un nuovo impulso perturbato è previsto già nelle ore successive.

Venerdì piogge anche su Valsesia, Biellese e Novarese

Tra la notte di giovedì e la mattinata di venerdì 6 novembre è previsto un nuovo peggioramento, con precipitazioni in risalita da sud. Questa volta saranno coinvolte più direttamente anche le province del Piemonte settentrionale, dal Canavese al Biellese, fino all’alto Novarese, alla Valsesia e al Verbano. Le piogge potranno interessare sia le zone pianeggianti sia quelle collinari.

Il contesto resterà dunque tipicamente autunnale, con nuvole persistenti, temperature contenute e nuove nevicate sui rilievi. Per le montagne valsesiane si apre una fase dal sapore invernale, pur senza fenomeni particolarmente intensi previsti alle quote inferiori. Le precipitazioni dovrebbero mantenersi generalmente deboli o moderate, mentre l’evoluzione del tempo dipenderà dal movimento della depressione presente sull’Europa occidentale.

Foto tratte da Monterosa2000 Webcam

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