Non vado in ferie e affitto un negozio. A Roasio la scommessa di Ornella

Roasio, la scommessa del negozio di pelletteria artigianale di Ornella Alberto.

«Non vado in ferie e affitto un negozio»

Ha deciso di scommettere ancora una volta su se stessa e così al posto della vacanza ha deciso di regalarsi un anno di affitto a Roasio per cercare di lanciare la sua linea di borse e altri prodotti di pelletteria da lei personalmente realizzati.

Alberto Ornella ha aperto un negozio a Roasio dopo che l’anno scorso aveva lanciato il negozio da parrucchiera nel piccolo centro di Asei a Sostengo.

La passione per la pelletteria

«Dieci anni fa, quando avevo chiuso la mia attività di parrucchiera a Milano, ero andata a fare l’apprendista in una pelletteria – racconta -. Ho sempre fatto eventi a Milano, adesso per questioni famigliari non posso spostarmi e ho deciso comunque di fare qualcosa sul territorio».

La passione c’è e aumenta. «Avrei voluto aprire un laboratorio di borse a Sostegno, ma forse non sono brava nel propormi. Non sono una commerciale, ma mi ritengo una artigiana – racconta -. Avevo presentato anche un progetto della Regione Piemonte proprio per l’apertura dell’attività, ma pur avendo avuto un buon riscontro avevo deciso di fermarmi».

La scommessa del negozio

Da qui la decisione di aprire il negozio di parrucchiera ad Asei che le sta dando soddisfazioni. Ma l’idea che da un po’ le frullava in testa era quella di proporre i suoi prodotti di pelletteria. «Già nel negozio di parrucchiera – spiega – avevo messo in mostra le mie creazioni e i clienti le apprezzavano. Negli anni la passione per questo settore è cresciuta sempre di più, mi ritengo molto creativa». I prodotti sono venuti fuori uno dopo l’altro. «Non amo la tecnologia e forse sarebbe più facile puntare sul commercio online, ma mi piace che le mie creazioni vengano viste dal vivo. Da qui l’idea di aprire un negozio. Ho preso però anche una persona che dovrebbe seguirmi nella parte online». Ornella Alberto ha anche un suo marchio anni fa in tutta Europa.

Il negozio è stato aperto con tante speranze. «Ho deciso di provarci e regalarmi invece della vacanza un anno di affitto e vediamo se riesco a lavorare – spiega -. Ho realizzato anche accessori da uomo, inoltre in negozio si trovano anche scarpe di un artigiano del posto. Oltre grembiuli e tracolle da uomo. Ci voglio provare, chissà mai che possa diventare un lavoro vero e proprio».

Intanto giovedì 29 luglio sarà proposta una sfilata e aperitive bag dove sfileranno modelle per proporre articoli in vendita con un buon margine di sconto. L’aperitivo sarà offerto al Music Caffè alle 1.

