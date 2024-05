Ombrelli colorati per abbellire il centro di Borgosesia LE FOTO

Ombrelli colorati per abbellire il centro di Borgosesia. La città si prepara per i festeggiamenti legati alla patronale e per l’occasione cambia look.

Ombrelli colorati per abbellire il centro cittadino

Da qualche giorno via XX Settembre, via Roma e parte di piazza Mazzini hanno acquisito un tocco estetico decisamente speciale. Chi passeggia nell’area in centro città si sarà di certo accorto degli ombrelli che sono stati di recente appesi. LEGGI ANCHE: GALLERY: gli ombrelli di Varallo regalano bellezza e solidarietà

Un tocco davvero speciale che è stato dato in vista delle manifestazioni in programma per la patronale che cade il 29 giugno.

Tanti apprezzamenti per l’idea

Molteplici sono coloro che hanno apprezzato la novità. Anche sui social numerosi utenti hanno postato foto e commenti positivi sulla novità che peraltro è stata proposta anche in altre cittadine suscitando grande apprezzamenti da parte dei passanti.

