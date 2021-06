Piemonte stop AstraZeneca per i cittadini sotto i 60 anni. Dopo l’episodio della ragazza di Sestri, la Regione si allinea alla sospensione di questo vaccino per i più giovani.

In attesa di ricevere dalle autorità sanitarie nazionali la nota ufficiale relativa alle nuove modalità di utilizzo del vaccino AstraZeneca, la Regione Piemonte ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione delle prime dosi e dei richiami di AstraZeneca alla popolazione Under60. Una decisione che prende le mosse soprattutto dalla tragedia della 18enne di Sestri Levante.

In attesa di chiarimenti sulle seconde dosi

Non appena sarà chiarita con nota ufficiale dall’autorità sanitaria nazionale anche la procedura per effettuare i richiami di AstraZeneca attraverso i vaccini alternativi Pfizer e Moderna, la Regione darà immediata attuazione alla riprogrammazione delle seconde dosi.