Postua paese dei presepi: migliaia di visitatori nel periodo natalizio

Postua paese dei presepi, una chiusura col botto. Migliaia di visitatori durante il periodo natalizio.

Postua si conferma paese dei presepi

Nel giorno dell’Epifania tante famiglie e coppie hanno deciso di trascorrere qualche ora lungo le vie del paese alla scoperta di centinaia di presepi realizzati dai residenti in ogni angolo.

Per l’occasione sono stati realizzati anche alcuni punti ristoro davvero apprezzati con bevande calde, ma anche tanti dolci da gustare. Non è mancata la presenza della Befana che ha voluto regalare qualche momento divertente ai partecipanti. Anche in questa attenzione c’è stata molta affluenza soprattutto durante le feste.

Questo testimonia l’interesse che c’è stato e c’è attorno a questa iniziativa. È arrivato anche un pullman proveniente dalla Puglia che ha apprezzato i vari presepi e l’insieme del paese.

(fotoservizio Jenni Locatello)

