Primo marzo sotto la neve nei paesi di montagna. LE FOTO

Primo marzo sotto la neve nei paesi di montagna. Il passaggio di una perturbazione ha portato maltempo su tutto il Piemonte, ora si va verso un miglioramento.

Primo marzo sotto la neve nei paesi di montagna

Così come previsto, l’arrivo di una nuova perturbazione ha portato pioggia e neve in questo sabato 1 marzo. Parecchi paesi dell’alta Valsesia si sono svegliati sotto uno strato di neve fresca caduta nella notte. Poi la precipitazione è proseguita in mattinata.

Le previsioni degli esperti meteo indicano per la giormnata di oggi un tempo ancora instabile, ma in progressivo miglioramento. Il cielo resterà comunque per gran parte coperto e nuvoloso.

Domenica torna il sole

Per la giornata di domani, domenica 2 marzo, è invece previsto un ulteriore miglioramento con la possibile ricomparsa del sole già dalla tarda mattinata e poi per tutto il giorno. Lunedì altro giorno di sole con temperature in aumento.

Foto da WebcamValsesia

