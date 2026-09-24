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Scossa di terremoto in Piemonte

Il sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato poco fa, intorno alle 12.30 di oggi.

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2 minuti fa

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Scossa di terremoto in Piemonte.  Oggi, giovedì 24 settembre, intorno alle 12.30 la terra ha tremato.

Scossa di terremoto in Piemonte

I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa. Il sisma di magnitudo 2.2 è stato localizzato con epicentro a Giaveno, a una profondità di 16 chilometri.

Diversi cittadini hanno avvertito il movimento come fosse una sorta di boato. Pare che non si siano verificati danni e nessuno sia rimasto ferito.

 

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