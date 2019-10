Serravalle premia Paolo Alleva, campione di downhill

Serravalle premia a sorpresa il suo campione, che ha conquistato anche un titolo mondiale.

Serravalle premia Alleva

Premio a sorpresa per Paolo Alleva, campione europeo di downhill categoria Master 3. Sabato mattina, in sala consiliare, l’atleta di Serravalle è stato coinvolto in una cerimonia inaspettata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la famiglia dello sportivo. Il sindaco Massimo Basso ha consegnato una targa e un mazzo di fiori ad Alleva: «Il paese si congratula con te – ha sottolineato il primo cittadino -. Siamo davvero fieri e ti auguriamo di raggiungere altri grandi traguardi».

I titoli

Alleva fa parte del Team Scoutbike.com di Lainate: si è riconfermato campione europeo di downhill per la terza volta consecutiva nella categoria Master 3 nella gara che si è tenuta a maggio a Pamilosa de Serra in Portogallo. Inoltre, al campionato del mondo Uci Master di agosto a Mont Sainte Anne in Canada si è classificato secondo a soli 9 decimi dal gradino più alto del podio. Nel 2016 è stato campione del mondo in Trentino. «Non mi aspettavo questa sorpresa – ha commentato Alleva -. Ringrazio l’amministrazione, la mia compagna e mio papà per il grande supporto».