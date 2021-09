Situazione Covid stabile: il Piemonte resta in bianco. Scende all’1 per cento il tasso di positività dei tamponi.

Anche nella settimana dal 13 al 19 settembre i nuovi casi di Coronavirus in Piemonte sono sostanzialmente stabili, e così pure i ricoveri. E’ quanto emerge dal pre-report settimanale di ministero della Salute e Istituto superiore della sanità. Il che significa che la Regione si mantiene senza grandi patemi in zona bianca, la fascia a minore incidenza.

In calo anche l’indice Rt

Come riporta l’Ansa, «la percentuale di positività dei tamponi scende dal 2 all’1 per cento e anche l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi si abbassa a 0.83 (era 0.91). In calo anche il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, che passa dal 4 al 3 per cento, mentre resta stabile al 3 per cento quello dei posti letto ordinari. Aumentano lievemente i focolai attivi, ma diminuisce il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note».