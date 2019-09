Taglialegna mestiere che ha un futuro: partono corsi in Valsesia. Grazie all’associazione Monte Rosa Foreste, in Valsesia sono in arrivo corsi di formazione professionale che rappresentano una nuova opportunità di lavoro e di specializzazione per gli operatori forestali di tutta la zona. Sono corso che in valle mancavano da anni.

Taglialegna mestiere che ha un futuro: partono corsi in Valsesia

Per riattivarli, Monte Rosa Foreste ha collaborato con alcuni enti formativi per realizzare i corsi di motosega sia riservati a titolari e dipendenti di imprese boschive, sia quelli a favore di giovani, inoccupati e disoccupati. I corsi sono gratuiti e sono finanziati dalla Regione Piemonte.

I primi corsi a partire sono a cura di Inipa Nord-Ovest, l’ente formativo di Coldiretti: le iscrizioni sono aperte per la prima selezione che si terrà il 2 ottobre a Colma di Valduggia, cui seguiranno a stretto giro i moduli formativi. Coldiretti si occuperà dell’organizzazione, mentre Monte Rosa Foreste fornirà il supporto tecnico e i boschi per i cantieri didattici.Le attività formative riguardano l’uso della motosega nell’abbattimento base e avanzato (moduli F3 e F4), l’esbosco (F5), la normativa sulla sicurezza (F6) e, importante novità, l’uso delle teleferiche (T1 e T2).

Corsi per giovani

Dal 20 aprile 2020 partiranno invece i corsi per i giovani e i disoccupati, organizzati invece da Formont Valsesia, sempre in collaborazione con Associazione Monte Rosa Foreste. A breve sarà definito anche il calendario previsto da Enaip Biella per altri corsi sempre in ambito forestale

Per informazioni si possono contattare: Inipa Nord Ovest (Giovanni Maiandi al 348.9202.530), Elena Rolando di Coldiretti Vercelli (0161.261.600), Formont Varallo (335.7978.890 oppure 0163.564.420), Enaip Biella (015-2523339). Il percorso formativo predisposto dalla Regione Piemonte è ormai ben collaudato, grazie a un’esperienza decennale che è diventata un punto di riferimento a livello nazionale.