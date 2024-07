Una famiglia regala la nuova sede dell’Aido Trivero. L’associazione ha ricevuto i locali in dono da Enrica Rege Nero e dalla mamma Franca Calcia.

Una nuova sede per la sede di Trivero. Sarà aperta in centro a frazione Lora. L’associazione ha ricevuto i locali in dono da una famiglia del Triverese. Già stipulato l’atto davanti al notaio.

«Non possiamo che ringraziare Enrica Rege Nero e la mamma Franca Calcia per questa donazione – spiega il vice presidente Aido Trivero Alfio Serafia -. Avremo a disposizione finalmente un locale che sarà un punto di riferimento importante per noi e per portare avanti la nostra attività». Presente alla sottoscrizione dell’atto anche il presidente dell’Aido Trivero Massimo Gilardo.

Ora in allestimento gli uffici

La sede sorgerà proprio vicino alle Poste di Trivero, nei locali che una volta erano occupati dal negozio di animali. «Procederemo ora ad allestire gli uffici – riprende Serafia -. In questo modo l’idea è di poter lavorare ancora più attivamente sul territorio».

La sede Aido di Trivero comprende un’ampia zona di competenza. «In totale – spiega Serafia – copriamo ben 23 Comuni da Pray a Valdilana, oltre a tutta la fascia della Valle di Mosso. Ringraziamo ancora una volta la famiglia. E invitiamo tutti gli iscritti ad Aido a venirci a trovare. Non dimentichiamo che sul nostro territorio ci sono 1400 persone che sono stati donatori o hanno ricevuto in dono un organo».

L’associazione Aido

Aido è l’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. E’ stata fondata a Bergamo nel 1973 e ha sede a Roma. E’ costituita da cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico. E’ una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro e fondata sul lavoro volontario. Opera nel settore socio-sanitario e ha come esclusivo obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

