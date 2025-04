Crolla un cascinale a Greggio: per fortuna non ci sono stati feriti. Intervento dei vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area.

Intrvento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 2 aprile, a seguito del crollo di una parte di un cascinale. E’ accaduto intorno alle 8.30, quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli più una secondo squadra con l’autoscala sono intervenute nella zona della cascina Minola, nel comune di Greggio. L’edificio aveva subito un grave dissesto statico di elementi costruttivi.

Arrivate sul luogo dell’intervento le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di una parte di tetto che crollata.

Non ci sono stati feriti

Non ci sono feriti da segnalare: per fortuna il cascinale è disabitato. Intervenuto sul posto anche il vice sindaco di Greggio per sincerarsi della situazione.

