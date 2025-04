Uomo dà in escandescenze al pronto soccorso di Borgosesia. Gli operatori sono stati costretti a chiamare i carabinieri, che hanno dovuto immobilizzarlo.

Uomo dà in escandescenze al pronto soccorso di Borgosesia

Intervento dei carabinieri venerdì nelle prime ore del mattino al pronto soccorso di Borgosesia per un uomo che stava dando problemi all’interno dell’ospedale.

Era da poco passata la mezzanotte quando è arrivata la richiesta di aiuto da parte del personale per un uomo che si era presentato prima al pronto soccorso. Per motivi ancora da chiarire l’individuo avrebbe iniziato a dare in escandescenza, tanto che il personale ha ritenuto necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Si è dovuto immobilizzarlo

All’arrivo della pattuglia dei carabinieri l’uomo era stato fatto uscire dal pronto soccorso. Davanti ai militari l’individuo non si è di certo calmato. E’ stato necessario quindi immobilizzarlo. Quindi i militari hanno recuperato le testimonianze delle persone coinvolte.

La scena è avvenuto davanti a diverse persone che in quel momento erano nella sala d’attesa del pronto soccorso di Borgosesia o che stavano per entrare. I due carabinieri in poco tempo sono riusciti a fermare l’individuo e a riportare l’ordine. L’attività dei medici ha potuto quindi proseguire senza ulteriori interruzioni.

Foto d'archivio

