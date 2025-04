Impressionante incendio devasta un edificio, otto squadre di vigili in azione. La colonna di fumo si poteva vedere da chilometri di distanza.

Il fuoco devasta un edificio, con otto squadre di vigili che hanno lavorato per ore prima di estinguere le fiamme e mettere in sicurezzala zona. E’ accaduto ieri, martedì 1 aprile, a Settimo Torinese, da dove si è levata una impressionante colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Ad andare a fuoco è stato il negozio Gbc Gm Elettronica. Ma le fiamme hanno coinvolto tutto lo stabile che accoglie al piano terreno non solo il negozio di elettronica, ma anche una bottega di parrucchiera e al piano superiore un appartamento. Assieme alla colonna di fumo nero, anche un forte odore acre si è diffuso in tutta la zona.

Otto squadre di vigili in azione

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, sul posto sono intervenuti tempestivamente diversi mezzi dei vigili del fuoco (otto squadre provenienti dal distaccamento di Stura e dalla sede centrale), insieme a carabinieri e polizia locale. Per consentire le operazioni di spegnimento, la viabilità è stata modificata in una are di Settimo.

Le fiamme sono state sedate completamente intorno alle 16. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti. Lo stabile è stato evacuato per consentire alle squadre le verifiche, le operazioni di bonifica e gli accertamenti del caso. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.

