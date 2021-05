Varallo riapre Villa Becchi: tornano palestra e corsi di nuoto

Varallo riapre il centro sportivo Villa Becchi: domani piscina e palestra torneranno fruibili dopo la lunga pausa forzata legata alla pandemia.

Varallo riapre Villa Becchi

Continua il cammino verso la normalità: dopo oltre un anno di chiusura forzata, con una breve parentesi la scorsa estate, il centro sportivo Villa Becchi riapre. Da lunedì 31 maggio piscina e palestra riprenderanno le attività sotto la gestione di “In Sport”, società sportiva dilettantistica che ha esperienza ultra trentennale nel settore e che gestisce 18 centri in tre regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto). «Dopo tanto tempo abbiamo finalmente una data per la riapertura», commentano i gestori, felici di poter comunicare agli abbonati e a tutti gli interessati l’imminente ripresa dei servizi. E anche il sindaco Eraldo Botta guarda fiducioso a questa tanto attesa ripartenza: «Riapriamo con difficoltà, perché i protocolli e le norme da rispettare sono rigidi sebbene più che necessari, ma in questo momento è già un bel risultato aprire e quindi non ci resta che guardare al futuro con ottimismo nella speranza di un sempre più veloce ritorno alla normalità».

Le regole

Dalla prossima settimana a Villa Becchi si tornerà dunque in vasca ma non solo. Previste una serie di attività: dal nuoto guidato ai corsi di acqua fitness ai corsi di nuoto e, oltre alla piscina, riaprirà anche la palestra, quindi sarà consentito l’uso della sala attrezzi e torneranno i corsi fitness. «Tutte le attività si svolgeranno nel pieno della sicurezza», sottolinea la società che ha riportato sul proprio sito tutte le norme anti-Covid che il personale del centro sportivo farà rispettare per ridurre al minimo i rischi e permettere lo svolgimento dell’attività nel migliore dei modi. «La collaborazione di tutti è determinante per raggiungere questo obiettivo», sottolineano i gestori.

Per accedere all’impianto sarà obbligatorio indossare la mascherina, seguire il percorso giallo e rispettare la coda per accedere alla reception e quindi seguire il percorso verde per accesso diretto solo quando sarà confermato. Obbligatorio anche compilare il modulo di autodichiarazione e consegnarlo in reception la prima volta che si frequenta.

In piscina

Per quanto riguarda la piscina, occorre prenotare il nuoto guidato e i corsi che lo prevedono, ed è consigliato arrivare all’impianto con il costume già indossato e avere con sé una borsa per ritirare tutti gli indumenti comprese le scarpe. La mascherina andrà indossata anche per accedere al piano vasca e andrà poi riposta nella tasca dell’accappatoio o in un sacchetto monouso e indossata ad attività conclusa. E’ obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro e durante l’attività sportiva di due metri. Allo stato attuale della curva epidemiologica è vietato l’utilizzo delle docce negli spogliatoi al chiuso.

In palestra

Anche per fruire della palestra ci sono una serie di regole da rispettare: prenotazione delle attività che lo prevedono, vestiario per l’allenamento già indossato ad esclusione delle scarpe da fitness che andranno messe prima di accedere alla sala attrezzi, mascherina sul viso fino alla propria postazione e distanza interpersonale minima di un metro che sale a due durante l’attività sportiva. Inoltre attrezzi e macchinari andranno regolarmente disinfettati dopo l’uso. Vietato l’utilizzo delle docce negli spogliatoi.

E con l’arrivo del caldo si potrà fruire (su prenotazione) del lido estivo: la piscina diventerà scoperta grazie alla copertura mobile rinnovata appena un anno fa e la zona solarium nel parco della struttura attrezzata con sdraio e ombrelloni per momenti di relax e tintarella, anche in questo caso evitando assembramenti e attività di gruppo e nel rispetto di tutte le norme per prevenire il contagio.