Troppe tasse e troppa burocrazia: a Gattinara chiude l’arrotino aperto nel 1952. Enrico Finessi ha deciso di dire basta. «Non ci sono più le condizioni per proseguire».

Troppe tasse e troppa burocrazia: a Gattinara chiude l’arrotino aperto nel 1952

“L’arrotino-coltelleria Gattinara” chiude i battenti dopo 72 anni di attività. E la città perde un tassello importante della storia locale, oltre che un’attività storica. Il 31 dicembre sarà il giorno in cui il negozio di corso Vercelli 29 abbasserà definitivamente le saracinesche.

«L’attività aprì i battenti nel 1952 – racconta Enrico Finessi, attuale titolare dell’esercizio -. Io sono subentrato 12 anni fa. La coltelleria-arrotino di corso Vercelli è sempre stata una realtà importante, ma purtroppo oggi il mondo è cambiato e non ci sono più le condizioni per portare avanti un negozio di questo tipo».

Tanti problemi e nessun aiuto

Varie le cause che hanno portato Finessi a prendere una decisione sofferta. «Da un paio d’anni valutavo l’idea – afferma -, in cuor mio speravo che l’anno successivo le cose migliorassero, ma non è stato così purtroppo. Chi ha un’ attività in proprio deve fare i conti con sempre maggiori ostacoli, dalle vendite online, alla burocrazia sino alle tasse, che nel nostro Paese sono particolarmente elevate. Lo Stato dovrebbe dare una mano alle piccole realtà come la mia. E invece non è così».

Un altro aspetto è legato ai tempi che sono cambiati, così come le esigenze della clientela. «Le generazioni attuali non sono interessate a certi prodotti e quindi le difficoltà, già molteplici, si sono aggravate ulteriormente».

Una perdita per la comunità

Quando si mette un punto ad un esercizio commerciale storico, non è doloroso solo per i titolari ma anche per la comunità che perde un servizio. Se poi la realtà è operativa da lunga data, il rammarico per la chiusura è particolarmente consistente.

Finessi rivolge un ringraziamento a tutti coloro che si sono affidati a lui: «Nel corso degli anni ho collezionato molti ricordi e ringrazio tutti i clienti che hanno riposto la loro fiducia in me. Ho preso la decisione di chiudere, ma non è stata una scelta semplice, tutt’altro. C’è voluto coraggio a portare avanti l’attività, non demordere ma anche rendersi conto della situazione e affrontare la difficoltà. Attualmente le spese erano sempre più elevate e l’impegno non cosi remunerativo, quindi non si poteva più sostenere il tutto, a malincuore…»

