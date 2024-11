Forza Italia fa campagna acquisti in Valsesia? Oggi si scoprono le carte. Sarebbero almeno una dozzina gli amministratori della Lega pronti a cambiare squadra.

In Piemonte non è un segreto per nessuno che il presidente Alberto Cirio sia impegnato a far entrare sempre più amministratori nella sua squadra. E l’attenzione del leader di Forza Italia in Piemonte è rivolta anche alla Valsesia. Di recente il quotidiano online “Lo Spiffero” ha avvicinato il nome di Francesco Pietrasanta e Roberto Veggi al gruppo di Cirio (per leggere l’articolo clicca QUI). Ma anche altri amministratori valsesiani potrebbero entrare nella squadra azzurra.

Addirittura si fanno i nomi di una dozzina di amministratori che starebbero per cambiare squadra. Solo voci di corridoio o davvero l’operazione sta andando in porto?

Al Lingottino il summit con Forza Italia

La conferma di tutto ciò potrebbe arrivare oggi. In tarda mattinata la sala stampa di Confindustria al Lingottino di Borgosesia ospiterà un incontro organizzato dal coordinamento regionale di Forza Italia con gli amministratori della Valsesia. L’obiettivo è discutere il futuro del territorio insieme ai sindaci su sanità, trasporti, infrastrutture strategiche, turismo e piccoli Comuni. Ci saranno anche il ministro Paolo Zangrillo, lo stesso presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il senatore Roberto Rosso.

E molto probabilmente sarà questa l’occasione per verificare se effettivamente i “rumors” circa il cambio di squadra di molti nomi illustri della Valsesia sono veri o sono destinati a spegnersi.

