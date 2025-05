Auto in fiamme lungo la Cremosina a Valduggia. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Intervento dei vigili del fuoco di Varallo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio, lungo la strada provinciale della Cremosina, nel territorio di Valduggia. Per motivi ancora da individuare con precisione, il moto dell’auto ha preso fuoco lungo i tornanti che collegano Valsesia e Cusio. Il conducente ha per fortuna fatto in tempo ad accostare. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.

Parecchie persone si sono fermate a osservare l’intervento degli operatori. Del resto, nei fine settimana durante la bella stagione la strada provinciale è molto frequentata soprattutto da turisti, ciclisti e motociclisti, quindi il traffico è relativamente intenso.

