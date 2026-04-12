Al Borgo calcio mancano solo 6 punti per salire in Serie D. Ma potrebbe bastare anche meno, se i risultati delle avversarie favorissero i granata. Oggi gara contro l’Oleggio.

Al Borgo calcio mancano solo 6 punti per salire in Serie D

Manca davvero poco per il ritorno in Serie D del Borgosesia Calcio. Nelle ultime quattro giornate di campionato i granata devono ottenere sei punti per conquistare la promozione. Ma in realtà già a partire da oggi, domenica 12 aprile, ogni turno potrebbe essere quello buono.

Infatti in caso di vittoria delle aquile e contemporanea sconfitta dell’Accademia Borgomanero la festa potrà avere inizio. I ragazzi di mister Roberto Cretaz ospiteranno l’Oleggio, terzultimo a pari punti con Fulgor Chiavazzese. Gli orange al momento hanno tre punti di vantaggio dalla retrocessione diretta e un ritardo di sette lunghezze dalla salvezza.

Occhi puntati su Borgomanero

A distanza di poco più di venti chilometri, l’Accademia Borgomanero ospiterà il Verbania. Gli agognini, ipotecato l’accesso ai play off ,cercheranno la vittoria per provare a rinviare i festeggiamenti valsesiani.

Guardando più in là, il ventottesimo turno vedrà il Borgosesia impegnato in Valle d’Aosta contro l’Aygreville, trasferta anche per l’Accademia di scena a Cossato. Nel penultimo turno i granata incroceranno i guantoni contro il Verbania mentre i novaresi saranno chiamati alla trasferta in casa del Bulè Bellinzago. L’ultimo turno vedrà il Borgosesia in trasferta contro il Città di Cossato. L’Accademia Borgomanero invece attende il Settimo.

Quindi la parola fine su questo campionato può arrivare da un momento all’altro. Oggi si attendono molti tifosi al Comunale per spingere il Borgosesia verso il ritorno nella massima categoria del calcio italiano dilettantistico.

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