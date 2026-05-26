Camionista muore sul lavoro, per più di un giorno nessuno avverte la moglie

Un camionista di 53 anni residente nel Milanese, ma con famiglia a Biella, è morto lunedì mattina a Castrezzato, nel Bresciano, mentre stava lavorando. L’uomo si trovava nel piazzale di un’azienda per scaricare alcune bobine quando ha accusato un malore ed è caduto da circa tre metri.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni operai che lo hanno trovato a terra dopo diversi minuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e al personale di Ats Brescia. I tentativi di rianimazione con il Dae sono proseguiti anche durante il trasporto, ma il 53enne è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Civile di Brescia.

Le ore di angoscia della moglie

Per oltre ventiquattro ore la moglie non aveva più ricevuto risposte dal marito, e nessuno l’aveva avvisata del dramma. Il cellulare risultava irraggiungibile e anche il numero dell’azienda continuava a squillare senza risposta. La donna era ormai pronta a denunciare la scomparsa quando è arrivata la chiamata che ha confermato la tragedia.

La notizia ha provocato un grave malore alla donna, accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale degli Infermi di Biella. Dopo le cure è stata dimessa. La famiglia vive ora ore devastanti, segnate dal dolore e dalla necessità di affrontare una perdita improvvisa.

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Indagini e accertamenti

Gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione quanto accaduto nel piazzale dell’azienda. Le immagini della videosorveglianza interna sono già state acquisite dai carabinieri della Compagnia di Chiari per ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’autotrasportatore.

L’ipotesi principale resta quella del malore improvviso durante le operazioni di scarico. Saranno però gli approfondimenti di Ats e soprattutto l’autopsia a stabilire se l’arresto cardiaco sia stato la causa della caduta oppure una conseguenza dell’impatto. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto redazione

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