Schianto fra tre auto, due conducenti portati al Cto in elicottero

Pauroso incidente con tre auto e un’intea famiglia coinvolte. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, a Givoletto, centro del Canavese, nei pressi dell’area industriale. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Citroen C3 Cross, una Lancia Y e una Renault Kangoo. A bordo della Citroen viaggiava una famiglia composta da padre, madre e due figlie. Sulla Lancia Y e della Renault c’erano solo i rispettivi conducenti. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, avvenuto lungo un tratto rettilineo della strada.

I soccorsi e il trasporto al Cto

L’impatto è stato molto violento, ma non ci sono state vittime. Tutti gli occupanti dei mezzi, al momento dell’arrivo dei soccorritori, erano traumatizzati ma coscienti. Le condizioni più serie sono quelle dei conducenti della Citroen e della Lancia Y.

I due automobilisti sono stati trasportati in elicottero al Cto di Torino per le ferite riportate nello scontro. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Croce verde di Pianezza e la Croce verde di Venaria.

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Strada presidiata

In via Torino sono arrivati i carabinieri di Pianezza, Rivoli e Venaria per i rilievi e per la gestione della viabilità. Presenti anche la squadra 21 dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco volontari di Mathi e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

La zona è rimasta presidiata per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e gli accertamenti sulla dinamica. Saranno i rilievi a ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente. Lo riporra Prima il Canavese.

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