Borgosesia, chiude dopo 43 anni la libreria “Nuova idea”. Il punto vendita originale aprì nel 1982 in via Cairoli. I gestori Denis e Adriana: «Adesso è arrivato il momento di fare i nonni».

Borgosesia, chiude dopo 43 anni la libreria “Nuova idea”

La storica “Nuova idea” va in pensione. La libreria di viale Fassò chiuderà a fine mese dopo più di quarant’anni di attività in cui si è caratterizzata come punto di riferimento per gli amanti della lettura e per generazioni di studenti alla ricerca dei libri di testo.

Per i gestori è dunque arrivato il momento di fermarsi. La libreria (che avrebbe dovuto chiamarsi Snoopy, nome poi accantonato per ragioni di copyright) era stata inaugurata nel 1982 da Denis Erme e Adriana Aloisi, ancora attuali proprietari. E che ora si potranno dedicare ad altro: «Una decisione presa solamente per motivi anagrafici – dicono -. Presa a malincuore, perchè questo negozio è la nostra seconda casa, ma è arrivato il momento della pensione e di fare i nonni».

LEGGI ANCHE: Chiude l’edicola di Aranco: a Borgosesia resistono solo tre rivendite di giornali

Il primo negozio in via Cairoli

Originariamente l’attività era stata aperta in via Cairoli, come cartoleria, poi è arrivato il trasferimento in via Duca d’Aosta e infine nella sede attuale di viale Fassò, con locali molto più ampi. «Avendo saputo della chiusura del negozio Scanavino, che vendeva giocattoli e abbigliamento per bambini, abbiamo provato ad ampliarci, e oggi possiamo dire di aver fatto la scelta giusta».

Una sede che sin da bambino aveva attratto Denis Erme: «Quando da piccolo passavo davanti al negozio Scanavino – spiega – era per me un’abitudine fermarmi a guardare le vetrine e i tanti giocattoli che erano esposti. Mai avrei pensato che quel negozio sarebbe diventato il mio luogo di lavoro per così tanti anni».

Un punto di riferimento per la cultura

Negli anni, la libreria è diventata anche sede per ospitare incontri con gli autori, soprattutto per promuovere nuove “firme” del territorio valsesiano.

Con lo spostamento in viale Fassò, l’attività si è allargata alla vendita dei libri scolastici. «E’ stata un’opportunità non solo per farci conoscere in molti paesi di Valsesia e Valsessera, ma per incontrare e conoscere nuove persone. Che poi è stata una prerogativa di questo lavoro, una attività che ci ha permesso di instaurare legami molto forti cresciuti nel corso degli anni».

E sono in tanti in queste settimane i clienti assidui, dispiaciuti della chiusura di una libreria divenuta fondamentale per gli appassionati di lettura: «Non appena la notizia si è diffusa, in molti sono entrati per chiedere se fosse vero e si sono dimostrati rattristati». Ma non si torna indietro: il 29 marzo, dopo 43 anni, la “Nuova Idea” tirerà giù la saracinesca: per sempre.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook