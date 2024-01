Borgosesia ricorda Rosanna, la supertifosa del Valsesia basket. Era la madre del tecnico Piergiorgio Cerri e non mancava mai alle gare. Per 35 anni è stata collaboratrice scolastica.

Borgosesia ricorda Rosanna, la supertifosa del Valsesia basket

Era la tifosa numero uno di Valsesia Basket. Per tutti coloro che negli anni hanno frequentato le partite al palazzetto di Borgosesia era quasi impossibile non imbattersi in Rosanna Fregonara, mamma del tecnico Piergiorgio Cerri. Si è spenta all’età di 85 anni in ospedale, e martedì mattina è stato celebrato il suo funerale nella chiesa parrocchiale a Borgosesia.

La donna è stata per 35 anni collaboratrice scolastica alle scuole elementari di Borgosesia ed è sempre stata una grande appassionata di sport. Negli ultimi anni poi era una assidua frequentatrice del palazzetto di Borgosesia dove seguiva le partite di pallacanestro.

Il ricordo del figlio

«Mamma mi ha seguito in tutti gli sport che ho praticato – ricorda il figlio Piergiorgio Cerri, allenatore e arbitro di basket -. Quando praticavo atletica e correvo era addirittura salita in elicottero al rifugio Boffalora per vedermi arrivare: proprio lei, che aveva paura di volare».

Un legame profondo quello tra madre e i suoi figli Piergiorgio e Stefano. Rosanna poi ha iniziato a frequentare il palazzetto di Borgosesia seguendo Valsesia Basket. «Era la prima tifosa – racconta ancora il figlio – Ha conosciuto tutti i giocatori che in questi anni sono passati da Borgosesia. Era presente sempre sugli spalti sia che io fossi in campo ad allenare, sia che fossi in tribuna».

Tante le testimonianze di affetto ricevute in questi giorni da Piergiorgio Cerri da parte del mondo della pallacanestro. «Mi hanno inviato messaggi di cordoglio tutti gli ex allenatori di Valsesia Basket da Pansa ad Albanesi, fino a Bolignano. Tutti l’hanno conosciuta e apprezzata come persona».

Oltre al figlio Piergiorgio, lascia anche il figlio Stefano con Antonella, oltre alle adorate nipoti Martina ed Elisa.

Una istituzione a scuola

Rosanna Fregonara aveva lavorato per decenni nelle scuole elementari di Borgosesia. «Faceva la bidella – riprende il figlio -. Tutta la generazione che oggi ha tra i cinquanta e i sessant’anni l’ha conosciuta. Era impossibile non volerle bene. Per molti era stata una persona importante, a volte più presente anche delle stesse insegnanti».

Era una persona che legava facilmente con tutti, sempre attenta anche ad ascoltare. «Mi farebbe piacere se le rendessero omaggio, è stata una persona speciale».

Il messaggio da Barberi Basket

Anche da parte di Barberi Valsesia Basket arriva un messaggio di cordoglio: «La società piange la scomparsa della cara Rosanna, mamma amatissima di coach Piergiorgio Cerri, assistente allenatore di Divisione Regionale1 e figura storica del basket valsesiano. Sinceramente addolorati dalla triste notizia, il presidente Maurizio Ballarini, i dirigenti, lo staff tecnico e sanitario e tutti gli atleti, esprimono il proprio cordoglio per la perdita della signora Rosanna, stringendosi a Piergiorgio e alla sua famiglia con commozione ed affetto in questa triste circostanza e porgono loro le più sentite e sincere condoglianze per la perdita di un’autentica tifosa ed appassionata della pallacanestro valsesiana, che la ricorderà per sempre con grande stima ed affetto».