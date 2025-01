Cancellato l’ex sindaco sulla targa dell’ambulatorio: vandali a Valduggia. Cittadini indignati per la mancanza di rispetto.

Vandali in azione a Valduggia, e i cittadini si indignano per il gesto che va a colpire uno dei personaggi più conosciuti del recente passato del paese. La scorsa settimana, una notte è stata imbrattata la targa all’esterno dell’ambulatorio comunale di via Roma. Con tratti di vernice blu è stato cancellato il nome Piercarlo Zanetti, ex sindaco scomparso quattordici anni fa, a cui è intitolato il centro assistenziale.

L’azione sembra confermato sia stata condotta nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli autori hanno utilizzato uno spray dal colore blu per coprire il nome della targa in rame a lato della porta dell’ambulatorio.

Indignazione per la mancanza di rispetto

Sebbene il fatto non comporti gravi conseguenze economiche, ha disturbato molto gli amministratori comunali e i cittadini.

«Congratulazioni a quelle bellissime e intelligentissime persone che hanno deciso di imbrattare la targhetta del nostro ambulatorio comunale offendendo la comunità valduggese e la memoria del sindaco Piercarlo Zanetti a cui l’ambulatorio è dedicato – ha evidenziato il sindaco Luca Chiara -. Polizia locale e autorità competenti sono al lavoro per individuare i responsabili. Povero mondo».

Il gesto ha mosso gli animi non solo degli amministratori comunali ma anche di moltissimi valduggesi, con decine di commenti che hanno fatto seguito al post del primo cittadino sulla sua pagina social, esprimendo dalla vergogna per l’accaduto alla rabbia per simili azioni, dalla speranza di possa risalire ai responsabili alla richiesta dei loro nominativi e di una pesante multa una volta individuati.

