Carnevale di Borgosesia: oggi pomeriggio torna la grande sfilata di carri e mascherate. Sarà anche possibile sostenere l’associazione Agape, che aiuta le donne vittime di violenza.

Carnevale di Borgosesia: oggi pomeriggio torna la grande sfilata di carri e mascherate

Fine settimana ricco di eventi per il Carnevale di Borgosesia: dopo una giornata di sabato con l’iniziativa “Oggi mi vesto come mi pare” dove i protagonisti sono stati commercianti, baristi e ristoratori, oggi pomeriggio, domenica 8 febbraio, tornano a sfilare per le vie cittadine carri allegorici e mascherate, dopo il grande successo della sfilata inaugurale.

È la seconda occasione per ammirare le opere realizzate dai comitati rionali, pronti a contendersi il Palio. In gara quest’anno ci sono Bettole, Cravo, Fornace, Mola Mai, Montrigone e Valbusaga, con carri che promettono spettacolo, creatività e tanta ironia.

Palio e minipalio: tutte le mascherate in gara

Accanto ai carri allegorici, spazio anche alle mascherate a piedi, protagoniste del minipalio. A sfidarsi saranno Agnona, E.le.Menti dal Borg e Tiratardi, con coreografie e costumi che animeranno il centro cittadino. Appuntamento alle 14.30.

La sfilata sarà presentata da Andrea Petrarca e Mauro Cavinato e seguita in diretta da Radio Valsesia, per raccontare in tempo reale atmosfera, colori e momenti salienti del Carnevale.

Solidarietà e spazio ai bambini

Il Carnevale sarà anche occasione di sensibilizzazione e solidarietà. Durante il pomeriggio sarà possibile sostenere l’associazione Agape grazie all’iniziativa “Un fiore contro la violenza”, dedicata al contrasto della violenza di genere.

Per i più piccoli, nella piazzetta di via Combattenti sarà allestito “Il parco dei bambini”, con animazioni e giostre, per permettere alle famiglie di vivere il Carnevale in sicurezza e allegria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook