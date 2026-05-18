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Lutto a Gattinara per Marco, ucciso dalla malattia a 53 anni
Un uomo appassionato di arte e creatività, ben conosciuto nel settore dell’orologeria e dell’oreficeria.
La scorsa settimana a Gattinara è stato dato l’ultimo saluto a Marco Rondinelli, scomparso all’età di 53 anni dopo una malattia. L’uomo si era spento nei giorni precedenti all’hospice cittadino. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale davanti ad amici e conoscenti che hanno voluto stringersi alla famiglia in un momento di grande dolore.
La passione per arte e creatività
La notizia della morte di Marco Rondinelli ha colpito profondamente amici, conoscenti e colleghi. In molti hanno condiviso messaggi di cordoglio. Chi lo conosceva racconta di una persona sempre pronta al sorriso e capace di lasciare un segno positivo. Un ricordo che emerge anche dalle testimonianze arrivate dopo la sua scomparsa, tra affetto, incredulità e vicinanza alla famiglia.
Grande appassionato d’arte, Rondinelli aveva coltivato nel tempo un forte interesse per la pittura e per il mondo creativo. Aveva collaborato anche con l’Officina Anacoleti di Vercelli, realtà culturale con cui aveva condiviso progetti ed esperienze. Dall’associazione lo ricordano con emozione. «Era stato lui a creare il nostro primo logo – raccontano – e avevamo vissuto insieme momenti molto belli legati all’arte». Parole che testimoniano il legame umano nato nel corso degli anni.
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Il dolore della famiglia e degli amici
Nel lavoro Marco Rondinelli era conosciuto nel settore dell’oreficeria per competenza e precisione. Anche nell’ambiente professionale aveva costruito rapporti autentici, conquistando la stima di molte persone.
Lascia la moglie Desirèe, la mamma Santina e i familiari che lo hanno accompagnato fino all’ultimo. Al termine della cerimonia funebre, la salma è stata trasferita al tempio crematorio tra il commosso silenzio dei presenti.
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