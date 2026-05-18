Lutto a Gattinara per Marco, ucciso dalla malattia a 53 anni

La scorsa settimana a Gattinara è stato dato l’ultimo saluto a Marco Rondinelli, scomparso all’età di 53 anni dopo una malattia. L’uomo si era spento nei giorni precedenti all’hospice cittadino. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale davanti ad amici e conoscenti che hanno voluto stringersi alla famiglia in un momento di grande dolore.

La passione per arte e creatività

La notizia della morte di Marco Rondinelli ha colpito profondamente amici, conoscenti e colleghi. In molti hanno condiviso messaggi di cordoglio. Chi lo conosceva racconta di una persona sempre pronta al sorriso e capace di lasciare un segno positivo. Un ricordo che emerge anche dalle testimonianze arrivate dopo la sua scomparsa, tra affetto, incredulità e vicinanza alla famiglia.

Grande appassionato d’arte, Rondinelli aveva coltivato nel tempo un forte interesse per la pittura e per il mondo creativo. Aveva collaborato anche con l’Officina Anacoleti di Vercelli, realtà culturale con cui aveva condiviso progetti ed esperienze. Dall’associazione lo ricordano con emozione. «Era stato lui a creare il nostro primo logo – raccontano – e avevamo vissuto insieme momenti molto belli legati all’arte». Parole che testimoniano il legame umano nato nel corso degli anni.

LEGGI ANCHE: Addio al dottor Enrico Gerosa, Valduggia perde una voce amata della cultura locale

Il dolore della famiglia e degli amici

Nel lavoro Marco Rondinelli era conosciuto nel settore dell’oreficeria per competenza e precisione. Anche nell’ambiente professionale aveva costruito rapporti autentici, conquistando la stima di molte persone.

Lascia la moglie Desirèe, la mamma Santina e i familiari che lo hanno accompagnato fino all’ultimo. Al termine della cerimonia funebre, la salma è stata trasferita al tempio crematorio tra il commosso silenzio dei presenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook