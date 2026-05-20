Travolta dall’auto del padre nel cortile di casa: muore bimba di 2 anni

Una bambina di due anni è morta questa mattina, martedì 19 maggio, a Bollengo, nel Canavese, dopo essere stata investita dall’auto guidata dal padre nel cortile dell’abitazione di famiglia, nel centro del paese. La tragedia è avvenuta poco prima delle 8.40, mentre l’uomo si preparava ad accompagnare la figlia all’asilo nido. Inutili i tentativi di salvarla all’ospedale di Ivrea.

Il dramma nel cortile di casa

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe finita improvvisamente dietro l’auto durante una manovra in retromarcia. Il padre non si è accorto della presenza della piccola. Il fatto è avvenuto nel cortile dell’abitazione, tra via Ricca e vicolo Solferino. I familiari, sconvolti, hanno subito chiesto aiuto al numero unico d’emergenza 112.

Nonostante le indicazioni dei soccorritori di attendere l’arrivo dell’elisoccorso, i genitori hanno deciso di trasportare personalmente la bambina al pronto soccorso di Ivrea. La piccola è arrivata in arresto cardiaco e i medici hanno tentato a lungo di rianimarla.

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Indagini affidate alla polizia di Stato

Sull’accaduto stanno lavorando gli agenti del commissariato di Ivrea, coordinati dalla procura eporediese. Gli investigatori stanno effettuando rilievi e verifiche per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Bollengo.

La bambina si chiamava Elodie Kullafi. I genitori, di origini albanesi, sono sotto choc. In paese il dolore è palpabile e numerosi residenti si sono stretti attorno alla famiglia nelle ore successive all’incidente.

Un paese sconvolto dal dolore

Sul posto è arrivato anche il sindaco Luigi Ricca, che ha espresso vicinanza ai familiari. «Siamo tutti straziati, è una tragedia immensa», ha commentato dopo aver incontrato alcune persone vicine alla famiglia.

La morte della piccola ha lasciato senza parole l’intera comunità. Una mattina qualunque si è trasformata in pochi istanti in un dramma che Bollengo difficilmente dimenticherà.

Foto redazione

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