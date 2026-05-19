Rapina e coltellate a Borgomanero, i malviventi fermati a Serravalle

Violenta rapina nella notte tra domenica e lunedì a Borgomanero, dove il titolare della sala giochi Terrybell di via Alfieri è stato accoltellato durante un assalto alle macchinette cambiasoldi. I due aggressori sono fuggiti con il denaro ma sono stati rintracciati poche ore dopo dai carabinieri a Serravalle Sesia, nel Vercellese.

L’aggressione nella notte alla sala giochi

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due uomini sono entrati nel locale poco dopo mezzanotte. All’interno è nata una colluttazione con il gestore, un cittadino cinese residente in città, colpito con diversi fendenti durante la rapina.

Una coltellata ha raggiunto il fianco della vittima provocando una grave ferita al torace. Dopo aver preso il denaro contenuto nella cambiamonete, i rapinatori sono scappati in auto lasciando il titolare a terra in una pozza di sangue.

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La fuga e l’arresto a Serravalle

A dare l’allarme è stato un cliente arrivato poco dopo nell’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il ferito all’ospedale Santissima Trinità, dove si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri sono riusciti a risalire rapidamente all’auto utilizzata per la fuga, intercettando i sospetti a Serravalle: quando sono stati fatti scendere, avevano gli abiti ancora sporchi di sangue.

Le indagini sulla rapina

I due uomini sono stati arrestati con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata. Uno degli indagati ha anche indicato agli investigatori il luogo in cui era stata nascosta la refurtiva, circa 7mila euro in contanti.

I carabinieri, coordinati dalla procura, stanno ora approfondendo ogni dettaglio dell’assalto per chiarire modalità dell’assalto e come sia stata scelta la sala giochi di Borgomanero: probabilmente perché situata a poca distanza dalle principali vie di fuga autostradali. Lo riporta il Corriere di Novara.

Foto d’archivio

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