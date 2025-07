«Imprenditore sempre presente e attento al territorio». Il ricordo di Tiziano Gessi. Scrivono amici e dipendenti: «Lo salutiamo con gratitudine per ciò che ha seminato».

«Imprenditore sempre presente e attento al territorio». Il ricordo di Tiziano Gessi

Una decina di giorni fa è stato celebrato nella chiesa di Sant’Eusebio in frazione Guardella il funerale di Tiziano Gessi, 84 anni. Amici, colleghi imprenditori e dipendenti si sono stretti intorno ai familiari del fondatore della Newform, azienda di Serravalle Sesia nota per la sua produzione di rubinetti di alto design. Ma in zona era ben noto anche nel mondo dello sport, come sponsor di alcune società, tra gli Alpini e numerose associazioni locali.

Oggi lo piangono in molti, in primo luogo la cara moglie Elisetta, compagna di tutta la vita. Ha lasciato anche la figlia Alessandra insieme al marito Adriano e gli amatissimi nipoti, Sofia e Massimiliano, con cui ha sempre condiviso gli stessi valori e ha tramandato una visione del futuro, il fratello Umberto con la sua famiglia e i parenti tutti. Dopo la cerimonia funebre, il feretro è stato accompagnato al cimitero di Aranco per l’ultimo saluto. Di Tiziano Gessi pubblichiamo un affettuoso ricordo anche da parte dei dipendenti Newform.

Il ricordo dell’imprenditore

«Un uomo che ha costruito con il cuore. Una vita spesa per la sua terra, per le persone, per il futuro. In questi giorni di profonda commozione, il territorio si stringe nel ricordo di Tiziano Gessi, scomparso all’età di 84 anni. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di valori, visione e umanità che resterà viva nel tempo. Gessi non è stato solo un imprenditore, ma un uomo che ha saputo unire il fare al sentire, la concretezza al sogno, l’azione quotidiana a un ideale più grande: quello di costruire qualcosa che fosse utile, duraturo, profondamente umano.

«Con determinazione e visione, ha dato vita a Newform una realtà industriale che ha portato innovazione, qualità e occupazione nel settore idrosanitario e meccanico, affermandosi a livello nazionale e internazionale con la collaborazione di aziende e partner locali. Newform è sempre stata la sua proiezione, il suo modo di tradurre concretamente il suo concetto di bellezza e qualità.

Investimenti sul territorio

«In età più avanzata, Tiziano non ha smesso di scommettere sul territorio, investendo tempo ed energia in una nuova avventura che unisse natura, ospitalità e eccellenza: nasce così l’Agriturismo La Burla, oggi simbolo di accoglienza, sostenibilità e amore per la terra. Un luogo che porta la sua impronta in ogni dettaglio e che rappresenta una delle sue eredità più autentiche.

Il suo sogno si è esteso anche con Vema, un’altra realtà imprenditoriale in cui ha sempre creduto e da cui ha ricevuto importanti soddisfazioni».

«Il successo non ha mai cambiato il suo approccio alla vita: Tiziano era e rimane, per tutti coloro che lo hanno conosciuto, un uomo semplice, capace di ascoltare, di tendere la mano, di essere presente. Per lui, ogni collaboratore era una persona prima che una risorsa; ogni progetto, una promessa da mantenere; ogni difficoltà, una sfida da affrontare insieme. Proprio grazie all’ascolto e alla sua empatia, è riuscito a dare valore ai suoi collaboratori cosciente del fatto che le aziende sono fatte prima di tutto di persone: la sua porta era sempre aperta, così come il suo cuore».

La passione per lo sport

«Ma accanto all’imprenditore, al fondatore, c’è sempre stato l’uomo del territorio. Tiziano Gessi ha dedicato energie, passione e risorse allo sport locale, non per visibilità, ma per convinzione. Per anni è stato sponsor e sostenitore della Libertas Basket Borgosesia, della squadra di calcio di Borgosesia e anche dello sci in Valsesia».

«La sua figura è stata un punto di riferimento per generazioni. Chiunque lo abbia incontrato porta con sé un ricordo: una conversazione franca, un gesto di incoraggiamento, un consiglio dato senza presunzione, un sorriso che sapeva mettere tutti a proprio agio. Tiziano Gessi era un uomo che sapeva farsi voler bene».

Orgoglioso di essere alpino

«Fiero ed orgoglioso di essere un Alpino, socio del Lions Club Valsesia, amava la vita, e lo si capiva da come parlava delle sue passioni, dei motori e della bellezza delle cose fatte bene e autentiche. Era costantemente alla ricerca della qualità, tanto nel lavoro quanto nella vita di tutti i giorni. Amava la sua famiglia, punto fermo e rifugio, con cui ha condiviso ogni traguardo e ogni fatica. Amava le persone e la loro unicità, e non ha mai smesso di credere nel valore dell’incontro e del rispetto reciproco».

«In un mondo che corre veloce, spesso dimenticando le radici e il senso delle cose, Tiziano Gessi ci lascia una lezione silenziosa e potente: vivere con passione, costruire con responsabilità, credere nelle persone e restare fedeli a sé stessi».

«Il suo nome continuerà a vivere nei luoghi che ha creato, nelle iniziative che ha sostenuto, nei gesti di chi lo ha preso come esempio. Non ci sono parole che possano colmare l’assenza, ma ci sono semi che ha piantato in ogni persona che ha incontrato. E quei semi continueranno a dare frutto».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook