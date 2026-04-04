Donna aggredita a cinghiate su un bus. Stava difendendo il figlio durante un diverbio con due giovani.

Donna aggredita a cinghiate su un bus

Un episodio di violenza ha scosso Alessandria, dove l’altro giorno una donna è stata aggredita a bordo di un autobus urbano. Il fatto è avvenuto sulla linea 5, che collega la stazione ferroviaria al quartiere di Spinetta.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da uno sguardo ritenuto provocatorio da uno dei due giovani responsabili. Dopo aver chiesto spiegazioni alla donna, la situazione è rapidamente degenerata: i due avrebbero iniziato a spintonare il figlio che era con lei e, quando la madre è intervenuta per difenderlo, l’hanno colpita con una cintura.

Sotto gli occhi dei passeggeri

La scena si è consumata sotto gli occhi degli altri passeggeri. Un testimone avrebbe tentato di intervenire, ma si sarebbe fermato alla vista di armi da taglio in possesso degli aggressori. I due sono poi riusciti a fuggire approfittando della sosta del mezzo, fermato dall’autista che ha immediatamente allertato il 112.

Per fortuna nulla di grave

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale cittadino: le sue condizioni non erano gravi ed è stata dimessa con un codice verde. Fondamentali per le indagini saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza fornite da Amag Mobilità.

Foto d’archivio

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