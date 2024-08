Incidente a Borgosesia, un centauro portato in ospedale. E’ accaduto nlla zona della rotonda “della filanda” all’imbocco di Aranco.

Incidente a Borgosesia, un centauro portato in ospedale

Brutta caduta per un motociclista sulla provinciale all’ingresso di Borgosesia. E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 28 agosto, nella zona della rotonda cosiddetta “della filanda”, all’inizio della frazione Aranco. Al momento le informazioni sono poche: pare comunque che non siano stati coinvolti altri veicoli. Ma la dinamica dell’episodio è ancora in attesa di conferme da parte delle forze dell’ordine. Si trattava comunque di una moto di grossa cilindrata.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili e operatori del 118, che hanno preso in cura il motociclista e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Non si sa però se sia ancora lì o se sia stato disposto il trasferimento verso un altro ospedale.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook