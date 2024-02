La Valsesia piange Veronica: oggi l’addio alla campionessa. Era stata nella Nazionale di sci, non aveva ancora compiuto 46 anni. Il funerale nella chiesa parrocchiale di Borgosesia.

La Valsesia piange Veronica: oggi l’addio alla campionessa

Si celebra oggi pomeriggio a Borgosesia il funerale di Veronica Ambrogione, giovane donna appartenente a una famiglia di noti imprenditori, e molto conosciuta in zona anche per i suoi risultati sportivi. Nata nel giugno del 1978, ha lasciato i genitori Manuela e Giorgio, la sorella Giorgia con Matteo, Giulia e Giacomo; il fratello Guido con Giorgio; la nonna Giordana, oltre a tanti amici e conoscenti che le hanno voluto bene.

Come accennato, di Veronica Ambrogione rimangono gli ottimi risultati nello sci. Sin da ragazzina si era messa in evidenza sulle nevi della Valsesia, per poi prendere la strada delle gare più importanti. Di lei si ricordano gli ottimi piazzamenti al Pinocchio giovanile dove portò a casa anche una vittoria. Venne inserita presto nell’elenco delle atlete del Comitato Piemonte.

Le amiche di squadra di allora la ricordano come una atleta di talento e davvero determinata. Arrivò anche a indossare le casacche della Nazionale giovanile di sci. Nel suo palmares compaiono numerose gare Fis tra il 1997 e il 1998. Arrivò a sfidare anche atlete come Isolde Kostner e Alessandra Merlin, tanto per citare alcuni nomi. La sua ultima gara è quella dell’aprile 1998 a Sestriere.

Sport a parte, Veronica si fece conoscere e apprezzare sia per la conduzione del Bowling di Serravalle, sia per il lavoro di dirigenza al motel Piranha.

Il funerale nel pomeriggio a Borgosesia

Ieri sera molta gente si è stretta intorno ai familiari in occasione della recita del rosario. Il funerale sarà invece celebrato nel pomeriggio di oggi a partire dalle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Borgosesia. Dopo le esequie, la cara Veronica sarà accompagnata nel cimitero comunale.