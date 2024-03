Oggi Borgosesia accoglie 500 giovani per la veglia delle Palme. L’evento diocesano culminerà con la preghiera serale al parco Magni con il vescovo.

Più di cinquecento giovani sono attesi oggi, sabato 23 marzo, a Borgosesia per la veglia delle Palme. I ragazzi di tutta la diocesi di Novara incontreranno il vescovo Franco Giulio Brambilla per l’apertura della Settimana Santa.

La giornata si articolerà con vari momenti di riflessione e raccoglimento tra l’oratorio parrocchiale e il parco Magni, dove il raduno giovanile si concluderà in serata con la veglia di preghiera.

Un momento importante del camminio spirituale

La Veglia delle Palme è tradizionalmente il momento culminante del cammino spirituale dell’anno per tutti i giovani della diocesi novarese, organizzata ogni anno in una città diversa del territorio diocesano. Accompagnati da preti ed educatori, centinaia di giovani provenienti da tutti gli oratori si ritrovano il giorno che precede la domenica delle Palme per pregare insieme con il vescovo e per vivere un pomeriggio di incontro e condivisione.

Così accade oggi pomeriggio e sera a Borgosesia.

Il progtramma dell’evemto

Il programma prevede l’accoglienza all’oratorio di via Giordano alle 15 seguita da un itinerario di riflessione “Liberi in Cristo” in oratorio, nelle chiese e per le strade di Borgosesia. Alle 18 ci sarà l’incontro con lo scrittore Alessandro Barbaglia al parco Magni.

Autore e libraio novarese, ha pubblicato “La locanda dell’ultima solitudine”, finalista al premio Bancarella, “L’Atlante dell’invisibile”, “Nella balena” e “La mossa del matto”. La cena sarà in oratorio, con la collaborazione dei volontari della parrocchia. In serata la veglia di preghiera, a partire dalle 21 al parco Magni, guidata da monsignor Brambilla.

Un evento con più di 500 giovani

«A Borgosesia saremo almeno in 500 – anticipa il responsabile dell’evento, don Gianluca De Marco – e siamo certi che sarà una bellissima esperienza, che farà scoprire anche ai ragazzi di altre zone della diocesi la bellezza di questa città. Apprezziamo molto la disponibilità del Comune e delle associazioni che ci hanno accolto a braccia aperte».

La proposta della diocesi è stata accolta con favore dall’amministrazione comunale, che ha fornito la massima collaborazione per svolgere l’evento: «Ci fa piacere poter ospitare una manifestazione di così intenso valore etico, che coinvolge i giovani e li invita alla riflessione e all’interazione nel nome di valori importanti e rispettosi della persona» commenta la vicesindaco Eleonora Guida.