Festeggia i 70 anni il coro “Cesare Rinaldo” di Coggiola

Il coro “Cesare Rinaldo” di Coggiola spegne 70 candeline. Il primo appuntamento del compleanno è in programma per la serata di oggi, sabato 27 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. L’evento è alle 20.45 nell’ambito dei festeggiamenti patronali. Si esibirà in concerto anche il “Corocastel” di Conegliano Veneto.

«E’ un momento importante per noi – spiega il presidente Fabrizio Calcia Ros – e vogliamo condividerlo con la comunità. Abbiamo invitato il Corocastel perché il suo direttore è un valido armonizzatore e noi cantiamo diversi dei suoi brani. Sarà un bel modo per stare insieme e per spegnere queste candeline».

A fare gli onori di casa sarà proprio il coro “Cesare Rinaldo” diretto da Marinella Zampese.

Altri eventi per il compleanno

«In programma – continua Calcia Ros – oltre ai vari concerti in diverse occasioni e località, proporremo una serata di ricordi a fine ottobre, sempre nella chiesa di Coggiola, con le diapositive che raccontano la storia del nostro coro. Si partirà da immagini del 1954 per arrivare ai giorni nostri. Il cammino unirà le foto ai canti più significativi di questi 70 anni di musica corale. A Portula invece, l’8 dicembre, faremo un concerto con il corpo musicale diretto dal maestro Claudio De Mario. La banda di Portula festeggerà i 130 di attività».

Formazione nata nel 1954

Una storia lunga 70 anni quella del coro. Tante persone che hanno cantato insieme, trascorso momenti di condivisione, fatto concerti e trasferte.

«Dovremmo dire “Un bel po’ di storia” – si legge nella storia del gruppo – visto che dalla primavera del 1954 ne è passata di acqua sotto i ponti, da quando questo gruppo di giovanotti si ritrovò al bar Ugolina, al Formantero di Coggiola, su iniziativa di alcuni soci del Cai. che radunarono attorno a loro persone amanti del canto, anche esterni al sodalizio.

Alcuni mesi di intense prove portarono al debutto, all’albergo Camplin di Coggiola, in occasione dei festeggiamenti per il concittadino Ugo Angelino, accademico del Cai e fresco reduce dalla vittoriosa spedizione italiana al K2. Lui stesso avrebbe poi fornito il materiale per la prima divisa del coro, che sarebbe poi stata inaugurata pochi mesi dopo, a Noveis, Il nome che portiamo è quello di un giovane corista, caduto in un incidente di montagna proprio alla vigilia del debutto del coro, nel dicembre 1954».

Coro a quattro voci maschili

Il coro a quattro voci pari virili (tenori primi e secondi, baritoni e bassi) si è esibito in innumerevoli concerti in Italia ed all’estero, con un repertorio che spazia dal sacro al profano, con una particolare attenzione al canto di montagna e popolare.

Il primo direttore fu Domenico Bovio a cui succedette Domenico Bassotto, il direttore storico, che portò avanti l’incarico per decenni a partire dal 1956. Si sono poi susseguiti alla direzione Mara Colombo, Giuseppe Radini, Davide Cominetto e dal 2018 Marinella Zampese.

