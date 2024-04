Perde il controllo della moto e si schianta: morto a 53 anni. Inutili i prolungati tentativi di rianimare il centauro. Cordoglio tra i tanti amici biker.

Perde il controllo della moto e si schianta: morto a 53 anni

Cordoglio e incredulità tra nel mondo del motociclismo piemontese per la tragida scomparsa di Dario Tissoni, 53 anni, morto in un drammatico incidente di moto. L’altro pomeriggio l’uomo stava viaggiando in sella alla sua potente Ducati nella zona di Avigliana, nel Torinese. L’uomo era in ferie e si stava godendo un giro con la sua amata due ruote.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L’impatto con l’alsfalto èà stato terribile: quando il centauro è stato soccorso non dava più segni di vita.

I tentativi di rianimazione

Sul posto i sanitari del 118 hanno a lungo provato a rianimare e stabilizzare il 53enne, ma non c’è stato verso. Alla fine si è solo potuto contestarne il decesso. Nel luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Dario Tissoni lavorava come gommista in un negozio di riparazione auto di via Taggia a Torino.

Sui social sono subito arrivati i ricordi: «La sezione di Bra dell’Unione nazionale veterani dello sport esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Dario Tissoni, per gli amici “Ciccio” sempre presente con la formazione del “Torino Over” di Capitan Sandro Musmeci al Trofeo Memorial Andrea e Paolo Caretti».

Foto da Torino Today

