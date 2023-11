Progetto Habitat: oggi a Borgosesia le relazioni conclusive. Appuntamento al museo di archeologia e paleontologia Carlo Conti.

Un momento di incontro per condividere un lavoro durato due anni. Nella mattinata di oggi, sabato 25 novembre, il museo Carlo Conti di Borgosesia ospiterà un convegno in cui si trarranno le prime conclusioni del progetto “Habitat, verso un Parco culturale della Valsesia“. L’appuntamento inizia alle 10 ed è aperto a tutti.

Si traccerà un bilancio di quanto fatto finora per il territorio, si presenteranno i quattro percorsi intorno a Borgosesia, si discuterà della collaborazione tra i musei della valle (che di recente ha anche prodotto una serie di iniziative portate avanti in comune).

Gli interventi

Dal mattino (dalle 10 alle 12) sino al tardo pomeriggio, si alterneranno gli interventi sugli obiettivi e sulle iniziative messe in atto. Le relazioni sono affidate a Bianca La Placa (“Il progetto Habitat: i macro obiettivi di due anni di lavoro”), Gabriele Ardizio e Viviana Gili (“Le iniziative del 2023”), Enrica Ballarè (“Piccoli musei valsesiani. Spunti alla ricerca di temi interpretativi”), Francesca Garanzini (“La valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale: spunti ed esperienze in ambito archeologico”) e Roberto Fantoni (“Appunti per una discussione su conoscenza, valorizzazione e promozione dei piccoli musei del territorio”).

Come accennato, l’ingresso è libero ed benvenuto chiunque sia interessato al proprio territorio.