Questa sera la Passione a Quarona: ma il maltempo “chiude” la rappresentazione in chiesa

«Dopo ben 40anni questa è la terza volta che il meteo ci mette il bastone tra le ruote. Vivi la passione! Non mancare». Nella giornata di ieri, giovedì 28 marzo, gli organizzatori del Venerdì Santo di Quarona hanno dovuto arrendersi alle previsioni meteo, annunciando che la 40ma edizione della manifestazione si dovrà fare in forma ridotta.

In pratica, l’appuntamento sarò concentrato nella chiesa parrocchiale del paese, con inizio alle 20.30. In queste ore i volontari degli Amici del Venerdì Santo sono al lavoro per allestire al meglio la rappresentazione.

L’invito a partecipare

Questo il messaggio postato dagli Amici del Venerdì Santo: «So bene quanto avete lavorato, trascurando le cose personali del quotidiano. Anche se non faremo come da tradizione la nostra Via Crucis, concludendola su al monte, quindi in forma ridotta in chiesa parrocchiale. Nulla può togliere il contenuto. La nostra preghiera condivisa con la gente, che nonostante tutto sarà con noi. Portiamo a termine il nostro impegno come abbiamo sempre fatto. Certo di vedere i vostri occhi lucidi. Grazie di tutto».

L’invito ovviamente è quello di partecipare: anche se al chiuso, la rappresentazione merita, così come ha speso tanto tempo per organizzarla.

La domenica delle Palme

Ecco invece qualche immagini delle processione della domenica delle Palme, primo quadro della Via Crucis.

