Rovescia i fiori al ponte di Aranco, scatta la denuncia

E’ stato individuato il responsabile del danneggiamento ai vasi di fiori posizionati sul ponte di Aranco a Borgosesia. Le immagini delle telecamere hanno permesso di risalire all’autore, e il sindaco ha sporto denuncia.

L’episodio risale al tardo pomeriggio di martedì quando l’individuo ha gettato nel fiume i fiori appesi alla ringhiera, e ribaltato i vasi in ferro assicurati alla ringhiera. L’accaduto è stato ricostruito attraverso le riprese del sistema di videosorveglianza: la polizia locale ha verificato lo svolgimento dell’atto vandalico.

Il sindaco si è rivolto ai carabinieri

«Ho provveduto subito a sporgere denuncia ai carabinieri contro la persona che si è resa responsabile del gesto. Ora la giustizia farà il suo corso» dice il sindaco Fabrizio Bonaccio.

Intanto sono già stati riposizionati i vasi da parte della ditta che mantiene l’appalto: «Il contratto per le fioriture prevede che eventuali atti vandalici siano presi in carico da chi ha vinto il bando, quindi le spese sono coperte dalla ditta» conferma la vicesindaco Eleonora Guida.

