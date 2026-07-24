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Sant’Anna riaccende la festa: tornano musica, sapori e quattro serate da vivere
Dal oggi a lunedì il Parco Regis di Borgosesia ospita concerti e cene tipiche. Quest’anno torna anche la musica dal vivo.
La festa di Sant’Anna prende il via oggi, venerdì 24 luglio, al Parco Regis di Montrigone, dove il Circolo di Sant’Anna dà il via a quattro serate dedicate alla buona cucina, alla musica dal vivo e alla convivialità. L’appuntamento, tra le sagre estive più antiche e attese del territorio, proseguirà fino a lunedì 27 luglio, proprio nei giorni in cui il rione celebra la propria ricorrenza patronale del 26 luglio.
Torna la musica e la festa ritrova il suo volto più autentico
L’edizione di quest’anno segna un ritorno particolarmente atteso. Dopo le limitazioni degli ultimi anni, infatti, il programma torna a comprendere anche l’intrattenimento musicale, completando un’offerta che unisce gastronomia e spettacolo in una delle manifestazioni più amate dell’estate.
«Finalmente riusciremo a riproporre anche la musica – spiega con soddisfazione la presidente del Circolo di Sant’Anna, Marisa Venuto – restituendo ai nostri frequentatori una festa completa, dove l’eccellenza della cucina si accompagna a serate da trascorrere in allegria». Il grande tendone allestito nell’area verde del Parco Regis accoglierà ogni sera pubblico e volontari in un’atmosfera di festa.
Concerti ogni sera sotto il tendone
Tre serate saranno dedicate alla musica dal vivo, con proposte pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Si partirà venerdì con l’energia di Radio Valsesia, per proseguire sabato con la Rocketti Band, storica cover band dedicata ai successi di Vasco Rossi.
Domenica, in concomitanza con la festa patronale di Sant’Anna, salirà invece sul palco il gruppo Amiche, protagonista di un tributo alle più celebri voci femminili della musica italiana. Un programma che punta a trasformare ogni serata in un’occasione di incontro e divertimento.
Menu diverso ogni sera e prenotazione consigliata
Accanto alla musica, grande protagonista sarà naturalmente la cucina. I volontari del circolo proporranno ogni sera un menu differente, valorizzando alcune delle specialità più apprezzate della tradizione locale.
In particolare sarà possibile gustare:
- venerdì: polenta e baccalà;
- sabato e domenica: fritto misto di pesce;
- lunedì: rane e alborelle fritte, autentico simbolo della festa di Sant’Anna.
Considerato il numero limitato di posti disponibili sotto il tendone, gli organizzatori consigliano di prenotare con anticipo. È possibile riservare un tavolo contattando i numeri 349.4909.140, 345.2897.364 oppure 328.6949.169, così da assicurarsi un posto in una delle sagre più consolidate e partecipate dell’estate.
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