Badante trovata morta in casa dopo giorni, choc nel palazzo

Una badante romena di 36 anni è stata trovata morta l’altra sera in un appartamento di via Paisiello 17, a Torino. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto dopo la segnalazione di un amico, preoccupato perché la donna non si era più presentata al lavoro nella famiglia che assisteva.

Per accedere all’alloggio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell’abitazione. Nonostante il forte odore proveniente dall’interno, nessuno dei residenti del palazzo aveva ancora dato l’allarme o sospettato quanto fosse accaduto.

Accertamenti sulle cause del decesso

Dopo il ritrovamento sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato, insieme al medico legale. Al termine del sopralluogo, il magistrato di turno della procura di Torino ha disposto l’autopsia per stabilire con precisione le cause della morte.

Anche la squadra scientifica ha effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento, mentre gli investigatori della squadra mobile hanno avviato gli accertamenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna e verificare ogni elemento utile alle indagini.

I vicini: «La conoscevamo appena»

L’episodio ha profondamente colpito i residenti dello stabile. Una vicina ha raccontato che la donna viveva nell’edificio da circa un anno e conduceva una vita molto riservata. In alcune occasioni aveva notato la presenza di un bambino, probabilmente il figlio, e talvolta quella di una donna più anziana.

Resta il fatto che nessuno si è accorto del decesso fino alla segnalazione dell’amico. Proprio questo aspetto rappresenta uno degli elementi più drammatici della vicenda, mentre gli inquirenti attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali per fare piena luce sulla morte della trentaseienne.

Foto d’archivio

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