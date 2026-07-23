Violento frontale tra due auto, sei persone coinvolte e una bambina ferita

Sei persone, tra cui una bambina, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio a Borgo Ticino, lungo via Sempione. Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario con due ambulanze della Croce Rossa.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona. I soccorritori hanno lavorato per estrarre due feriti rimasti incastrati all’interno delle vetture prima di affidarli alle cure del personale sanitario.

La macchina dei soccorsi

I sanitari hanno preso in carico tutte le persone coinvolte, mentre le loro condizioni erano ancora in fase di valutazione nelle ore successive all’incidente. Come accennato, tra i passeggeri figura anche una bambina, coinvolta nello scontro insieme agli altri occupanti delle due auto.

I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati, eliminando ogni possibile situazione di rischio prima della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

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Traffico bloccato

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente, via Sempione è stata temporaneamente chiusa al traffico. I carabinieri hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti sulle cause dello scontro.

La circolazione è rimasta interrotta fino al completamento delle operazioni di emergenza, con inevitabili ripercussioni sul traffico locale. Saranno gli esiti dei rilievi a chiarire l’esatta sequenza dei fatti che ha portato al violento impatto.

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