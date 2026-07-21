Bimbo di tre anni vagava in strada con indosso solo il pannolone

Un bambino di tre anni è stato trovato da solo mentre camminava lungo le vie di Benna, nel Biellese, nel pomeriggio di domenica 19 luglio. Per fortuna alcuni automobilisti hanno notato il piccolo, vestito soltanto con il pannolone, e hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto e rintracciato la famiglia.

L’allarme dei passanti

La presenza del bambino lungo la strada, nelle ore più calde della giornata, ha subito attirato l’attenzione di chi transitava in auto. La segnalazione ai soccorsi è stata immediata e il piccolo è stato preso in carico dal personale sanitario. Trasportato all’ospedale di Biella, è stato sottoposto agli accertamenti del caso. I medici hanno verificato che le sue condizioni erano buone e non sono emerse conseguenze legate all’allontanamento da casa.

Ricostruita la vicenda

Mentre il bambino riceveva assistenza, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per risalire alla sua abitazione. Con il supporto del sindaco e delle immagini della videosorveglianza comunale, sono riusciti a individuare il percorso seguito dal piccolo. Le verifiche hanno portato fino all’abitazione della famiglia, dove il padre era rimasto con il figlio mentre la madre era uscita per accompagnare l’altro bambino.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è addormentato e il bambino ha lasciato il cortile passando da un cancelletto rimasto aperto. Una disattenzione che ha permesso al piccolo di raggiungere la strada senza che nessuno se ne accorgesse. Il bambino è rimasto in osservazione per la notte nel reparto di pediatria dell’ospedale di Biella. Dell’episodio sarà informato il Tribunale per i minorenni, come previsto in casi di questo tipo. Lo riporta La Provincia di Biella.

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