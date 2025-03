Terno al Lotto a Borgosesia, vinti 13.500 euro. La schedina è stata giocata nella ricevitoria di piazza Giuseppe Garibaldi.

Non è di quelle vincite che ti cambiano la vita, ma è comunque un bel regalo. Sabato a Borgosesia un giocatore al momento ancora ignoto ha vinto 13.500 euro azzeccando un terno al Lotto. La schedina è stata giocata nella ricevitoria di piazza Giuseppe Garibaldi. Da ricordare che appena tre settimame fa a Romagnano erano stati vinti 20.000 euro con un “cinque” al SuperEnaLotto.

Le vincite in Piemonte

«Il Lotto sorride al Piemonte – informa una nota di Agipronews – dove sono stati vinti complessivamente 76.593 euro. Venerdì 28 marzo tre ambi e un terno valgono un premio da 23.750 euro a Settimo Torinese, in provincia di Torino, in via Cascina Nuova; a Pinerolo, in provincia di Torino, centrata vincita da 21.660 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna in via Martiri del XXI».

«Sabato 29, invece, a Borgosesia, in provincia di Vercelli, un terno vale una vincita da 13.500 euro in piazza Giuseppe Garibaldi. Colpo da 10.100 euro a Roccavione, in provincia di Cuneo, in piazza Baglioni grazie a sei ambi quattro terni e una quaterna, mentre a Torino, nella Strada Comunale Superga, tre ambi e un terno valgono una vincita da 10.000 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9 milioni di euro, per un totale di 351,6 milioni di euro da inizio 2025».

