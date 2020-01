Alagna pirata della strada centra 5 auto parcheggiate e scappa. Tragedia sfiorata: per fortuna non c’erano persone sulla traiettoria della vettura.

Cinque o sei auto danneggiate nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, da un pirata della strada che ha centrato una dietro l’auto una serie di vetture parcheggiate ad Alagna. Un fatto che ha lasciato allibiti tantissimi frequentatori delle piste della stazione sciistica, sconcertati per l’accaduto e soprattutto per il fatto che l’autore del danno se ne sia andato senza lasciare alcuna indicazione. Vista la violenza dell’impatto, si ipotizza che si tratta di un mezzo piuttosto pesante. E’ andata bene che non ci fossero persone sulla traiettoria dell’auto pirata, altrimenti l’incidente poteva davvero finire in tragedia. Partite le indagini dei carabinieri.