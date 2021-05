Altro 52enne muore poche ore dopo il vaccino. La famiglia sporge querela per omicidio colposo. Nuovo caso dopo quello di Arona. Giorgio Paganelli era in buona salute, e i parenti vogliono fare chiarezza sull’accaduto.

Altro 52enne muore poche ore dopo il vaccino. La famiglia sporge querela per omicidio colposo

Dopo l’episodio di Arona, accaduto nella giornata di ieri, domenica 30 maggio, un altro caso di 52enne che muore poco dopo aver ricevuto il vaccino. Questa volta la vittima è Giorgio Paganelli, ingegnere informatico di Bosisio Parini, nel Lecchese, come riporta Prima Lecco.

Venerdì mattina si era sottoposto alla sua prima dose di vaccino Pfizer all’hub vaccinale allestito nei padiglioni del complesso fieristico Lariofiere ad Erba, nel Comasco.

Il racconto del fratello

E’ stato il fratello Luigi, noto avvocato ed ex consigliere comunale a Lissone, a informare della tragedia che ha coinvolto la famiglia.

“Mio fratello Giorgio ha ricevuto la prima dose di Pfizer intorno alle 11 di venerdì mattina nel centro di Lariofiere ad Erba. Era contento di potersi finalmente vaccinare. Tornato a casa aveva ripreso le sue normali attività in presenza della sua compagna”.

Ma poi, nelle ore successive, la situazione è precipitata. Inizialmente i primi malesseri, poi in serata è stato necessario contattare il personale sanitario. Intorno alle 23, infine, il decesso.

La famiglia sporge querela per omicidio colposo

Paganelli, che era in buona salute e non aveva patologie pregresse, se n’è andato in pochissime ore. La famiglia, straziata dal dolore, ha quindi presentato querela ai Carabinieri di Costa Masnaga.

“Al momento del malore mio fratello non aveva patologie pregresse e nemmeno condizioni critiche di salute particolari. Data la coincidenza con la vaccinazione, abbiamo fatto chiedere all’Ats di eseguire un’autopsia. Passaggio doloroso per fare il quale ci è stato consigliato di sporgere querela”.

Questa la nota diramata da Luigi Paganelli, fratello del 52enne e noto avvocato lissonese.